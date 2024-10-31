Asgari Ücret Tespit Komisyon 2025 öncesinde toplanarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Ancak yeni asgari ücret öncesinde konut fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’de 7 milyonu aşan asgari ücretli çalışan bulunuyor. Bu nedenle ülke ekonomisindeki artışlar, yüksek fiyatlar doğrudan aileleri etkiliyor. Son 6 yıllık periyotta konut fiyatlarındaki rekor artışlar, konut alımlarının önünde büyük engel yaratıyor.

Konut Fiyatlarındaki 199 Katlık Fark!

Türkiye’de konut fiyatlarındaki fark 2019 yılında 146 asgari ücrete eşitti. 2024 itibariyle bu oran 199 maaşa yükseldi. Bu nedenle 5 yıllık süre içerisinde 53 aylık daha fazla çalışılması gerekiyor. Bu da 1 yıllık çalışma karşılığı olarak öne çıkıyor.

2024 yılında yüzde 42 ile 45 bandında olması beklenen yıllık enflasyonda asgari ücretin ne kadar artacağı merak ediliyor. Öyle ki yüzde 30 üzerinde bir zam beklense de kulis bilgilerinde artışın yüzde 20 ile 25 arasında olacağı konuşuluyor. Bu da beklentilere karşılık bir artışın olmayacağını gösteriyor.

Alım gücünün korunması adına büyük önem arz eden konut fiyatlarının yükselişinin sürmesi ve asgari ücretteki düşük oranlar dikkat çekiyor.

İşte Yıldan Yıla Konut Fiyatlarındaki Artış

TCMB tarafından yayınlanan raporlara göre konut metrekare fiyatları şöyle;