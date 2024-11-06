Bankaların yeni müşteriler kazanabilmek adına müşteri olanlar için hoş geldin faizlerini yükseltmeye devam ediyor. Mevduat faizlerinde oranlarda en yüksek seviye yüzde 49 olurken, hoş geldin faizleri kapsamında faizler yüzde 56’ya kadar çıkıyor.

Faizler Ne Zaman Düşecek?

Türkiye’deki mevduat faizlerinin Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında düşmesi bekleniyor. Kasım ayı itibariyle faiz indirimine gidilmesi planlansa da gelen son veriler, enflasyonun istenen seviyede olmadığını gösterdi. Bu nedenle de Merkez Bankası faiz indirimi 2025 yılına ertelendi. Bankalar da alınan bu karar sonrasında mevduat faizleri için kampanyalarını sürdürdü. Hoş geldin faizi ya da tanışma faizi olarak adlandırılan kampanyalarda yeni müşterilere yüksek faiz oranları üzerinden mevduat değerlendirme fırsatı tanınıyor.

%56 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri sayesinde aylık kazanç oranları da artıyor. Kamu bankalarında en yüksek mevduat faizi yüzde 50 seviyelerinde. Özel bankalar ise yüzde 56’ye kadar faiz imkanı sunuyor. Yüzde 56 faiz ile yapılan 32 günlük faiz işlemlerinde 100 bin TL’nin getirisi 4 bin 500 TL oluyor. Faizlerde öne çıkan bankalar ve faiz oranları ise şöyle;