Nissan’ın yeni dönem kampanya duyurularının ardından güncel fiyat listesi de paylaşıldı. Yeni listede X-Trail ve Juke için zam yapılması dikkatlerden kaçmazken poüpler bir diğer model Qashqai için fiyat değiştirilmedi.
Nissan’ın Sevilen Modelleri Zamlandı
Nissan’ın tanıtım itibariyle en çok tutulan modelleri Juke, X-Trail ve Qashqai olmuştu. Kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşan bu modeller için 2024 Ekim itibariyle değişikliğe gidildi. Qashqai fiyatı değişmemiş olsa da X-Trail ve Juke zamlandı.
Nissan 2024 Ekim fiyat listesinde Qashqai’nin fiyatı 1.999.999 TL olarak sabit bırakıldı. Juke fiyatı ise 20 bin TL arttı. X-Trail fiyatındaki artış ise 50 bin TL oldu.
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Qashqai
|1.999.900 TL
|1.999.900 TL
|Juke
|1.629.900 TL
|1.649.900 TL
|X-Trail
|2.650.000 TL
|2.700.000 TL
Nissan Qashqai Fiyatı Değişmedi
X-Trail ve Juke zammı yapılmasına rağmen Qashaqi fiyatlarında bir değişiklik yapılmaması Ekim ayı itibariyle sıfır Nissan modelini satın almak isteyenleri sevindirdi. 1.3 DIG-T motoru ile farklı versiyonlarda satışı yapılan araç için tüm versiyonların listesi ise şöyle;
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Designpack, Otomatik
|1.999.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack, Otomatik
|2.089.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack 4WD, Otomatik
|2.349.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|N-Design, Otomatik
|2.409.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|N-Design 4WD, Otomatik
|2.489.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum, Otomatik
|2.429.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum 4WD, Otomatik
|2.509.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.529.900 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium 4WD, Otomatik
|2.609.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Skypack, Otomatik
|2.424.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|N-Design, Otomatik
|2.564.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum, Otomatik
|2.584.900 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.684.900 TL