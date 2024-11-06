Nissan’ın yeni dönem kampanya duyurularının ardından güncel fiyat listesi de paylaşıldı. Yeni listede X-Trail ve Juke için zam yapılması dikkatlerden kaçmazken poüpler bir diğer model Qashqai için fiyat değiştirilmedi.

Nissan’ın Sevilen Modelleri Zamlandı

Nissan’ın tanıtım itibariyle en çok tutulan modelleri Juke, X-Trail ve Qashqai olmuştu. Kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşan bu modeller için 2024 Ekim itibariyle değişikliğe gidildi. Qashqai fiyatı değişmemiş olsa da X-Trail ve Juke zamlandı.

Nissan 2024 Ekim fiyat listesinde Qashqai’nin fiyatı 1.999.999 TL olarak sabit bırakıldı. Juke fiyatı ise 20 bin TL arttı. X-Trail fiyatındaki artış ise 50 bin TL oldu.

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.999.900 TL 1.999.900 TL Juke 1.629.900 TL 1.649.900 TL X-Trail 2.650.000 TL 2.700.000 TL

Nissan Qashqai Fiyatı Değişmedi

X-Trail ve Juke zammı yapılmasına rağmen Qashaqi fiyatlarında bir değişiklik yapılmaması Ekim ayı itibariyle sıfır Nissan modelini satın almak isteyenleri sevindirdi. 1.3 DIG-T motoru ile farklı versiyonlarda satışı yapılan araç için tüm versiyonların listesi ise şöyle;