Kripto para sektöründe maden yaparak coin kazanmak oldukça popüler durumda. Sektörün öncülerinden olan ve yıllardan beri piyasada yer alarak güven veren Pi Coin “Borsada işlem görecek mi?” sorusuyla yıllardır araştırılıyor.

Yıllar önce tanıtımı yapılan ve uygulamalar üzerinden kazım yapılarak toplanmaya başlanan Pi Coin için büyük bir heyecan başladı. Özel protokolü üzerinden toplanabilir hale getirilen ve kullanıcılar arasında da transfer yapılabilen Pi Coin için üstelik kazım yapmak da oldukça kolay.

24 saatte bir uygulamanın açılması ve butona basılması ile birlikte hem kazım devam ettirilebiliyor hem de Pi Coin elde edilebiliyordu. Uzun zamandan beri borsada işlem görmesi beklenen proje ile ilgili önemli gelişmeler yaşantı. Peki bir coin ne zaman işlem görecek?

Pi Coin Ne Zaman Borsada İşlem Görecek?

“Pi coin kaç TL, pi coin son durum, pi coin ne zaman değer kazanacak, pi coin kaç dolar, pi coin mainnet ne zaman ve pi coin Binance’te listelenecek mi?” gibi araştırmaların hız kazandığı bu dönemde konu ile ilgili yapılan son resmi duyurularda sürecin çok kısaldığı belirtildi. Kullanıcıların borsada işlem görecek Pi Coin için kimlik doğrulama işlemlerini yapması gerektiği de açıklandı

Kimlik doğrulama işlemleri sonrasında borsada listelenecek olan Pi Coin yatırımcısına da bu kazım sonrasında elde edilen kripto varlıklar üzerinden kazanç sağlayacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre Pi Coin 2025 ocak ve şubat aylarında borsada listelenecek.

Pi Coin Kaç Paradan İşlem Görecek?

Pi Coin’in 2025 yılında 30,61 dolar ile 143,06 dolar aralığında işlem görmesi bekleniyor.