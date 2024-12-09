Geçtiğimiz seçim dönemlerine damga vuran tok seri üretime geçilmesi ile birlikte yüksek sayıda siparişleri karşılamaya başladı. Özel kampanyalar ile daha cazip hale getirilmeye çalışılan top için özel top kredileri de veriliyor peki tok kredi hesaplama ile aylık ne kadar kredi ödemesi yapılıyor işte tork hakkında tüm merak edilenler.

Tok Kredi Hesaplama İşlemleri

Tok kredisinde vade faizde doğrudan etkili oluyor. 12 aylık ödeme imkanı bulunan kişiler için herhangi bir faiz uygulaması yapılmadığı gibi çekilen kredi tutarı eşit taksitler halinde bir yıl içerisinde ödenerek kapatılabiliyor. Maksimum 30 aya kadar kredi çekebilecek olan 30 aylık kredi çekiminde ise faiz oranları %2.29 olarak belirlenmiş. Faizsiz TOGG kredisi hesaplama işlemlerinde ne kadar kredi çekilecekse 12 aya bölünmesi kredi miktarının bu belirlenmesi için yeterli oluyor.

Örnek finansman tablosu ise şöyle

Versiyon Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (%) Aylık Ödeme (TL) T10X V2 800.000 12 0,00 66.666,67 T10X V2 800.000 30 2,29 40.694,15 T10X V1 600.000 12 0,00 50.000,00 T10X V1 600.000 30 2,29 30.520,62

TOGG’a Ne Kadar Kredi Çıkıyor?

TOGG kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin belirli bir peşinatı olması gerekiyor. Zira en üst seviyede kredi miktarı 800.000 olarak belirlenmiş durumda. Aracın toplam tutarı üzerinden 800 bin TL’lik kısma kadarki bölüm kredi ile karşılanabiliyor. Kalan bölümde ise kişilerin peşinat ödenmesi yaparak aracı teslim alması gerekiyor. Çok özel bir seçim yapılmadığı takdirde TOGG teslimatları bir ay içerisinde gerçekleştiriliyor. Böylece kişiler araç siparişini verdikten 1 ay sonra yeni yerli aracı kullanmaya başlayabiliyor.