Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni raporu ile Türkiye’deki ekonomik durumu gözler önüne serdi. Tüketici kredilerinde ödeme sıkıntısı yaşayan ve yasal takip başlatılan kişi sayılarının nüfusa göre oranlamasıyla bulunan batık iller için yeni liste paylaşıldı. Yeni listenin ilk sırasında Diyarbakır yer aldı. Diyarbakır’da borçlu ve yasal takibe düşen kişi oranı diğer illeri geçti.

Kredi ve Kredi Kartı Borçları Ödenemiyor

Türkiye’de son yıllarda kredi ve kredi kartı borçları en yüksek seviyelere ulaşmıştı. Yaşanan bu durum yapılandırma gibi farklı çözümlerin getirilmesine neden olsa da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sorunun daha derinleşmesine neden oluyor. BDDK’nın yeni raporunda Türkiye’nin en batık illeri listesine giren iller şöyle;

1- Diyarbakır (yüzde 12.5)

2- Mardin (yüzde 11.1)

3- Batman (yüzde 10.8)

4- Şanlıurfa (yüzde 10.4)

5- Şırnak (yüzde 8.3)

6- Adana (yüzde 6.7)

7- Hatay (yüzde 6.7)

8- Adıyaman (yüzde 5.7)

9- Muş (yüzde 5.6)

10- Hakkari (yüzde 5.5)