Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalarda vergi borçlarıyla ilgili tüm detaylar gündeme taşındı. Vergi yüzsüzleri listesinin paylaşılacağını duyuran Bakan Şimşek, 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların açıklanacağını söylemişti. Bugün ise beklenen vergi yüzsüzleri listesi paylaşıldı. Vadesi geçtiği halde ödenmeyen vergi ve cezalarda 5 milyon TL’nin üzerinde olan şirketlerin yer aldığı vergi yüzsüzleri listesi, bugünün önemli gündemlerinden birisi oldu.

Bakan Şimşek bugün yaptığı son dakika açıklamasında “Mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i tüzel kişi. Listede yer alan mükelleflerin 299’u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1’ini oluşturuyor. Bunlar adına kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar lirayı buluyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Bunlar adına kesinleşen vergi ve cezalar ise 46,6 milyar lira oldu.” dedi.

İşte Vergi Yüzsüzleri Listesi

Oldukça uzayan bu liste, tüm Türkiye ile açık hale getirildi. İsteyen herkesin görebildiği liste Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden duyuruldu. Vergi yüzsüzleri listesi için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Yeni listede 36806 veriye yer verilirken her şirket için kayıtlı vergi dairesi, vergi numarası, ad, soyad, unvan ve faaliyet kodlarına yer verildi.