Tarım ve Orman Bakanlığı yumurta satışlarına ilişkin yeni bir tebliğ hazırlıyor. Taslak halindeki yeni düzenlemeye göre yumurtalardaki raf ömründe değişiklik yapılacak. İşte konuyla ilgili detaylar.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon tarafından yapılan yeni açıklamalarda, yumurta satışları için yeni bir döneme geçiş yapılacağı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yumurta tebliğinde tüketicilerin bilgilendirilmesi adına değişiklik yapılacak. Bu değişiklik sonrasında ise son tüketim tarihi ibaresi kullanılmayacak. Son tüketim tarihi ifadesi yerine tavsiye edilen tüketim tarihi ifadesine yer verilecek. Bu düzenlemenin amacının israfın önüne geçmek olduğu belirtildi.

Yumurtalarda Tüketim Tarihi Değişikliği

Türk Gıda Kodeksinde yapılacak bu değişiklik, Avrupa Birliği’nin ilgili tüzüğüyle uyumlu hale gelmiş olacak. Bu tüzükte yer alan “A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olur” ifadesi kapsamında Türkiye’de satışa çıkan yumurtalarda da değişiklik yapılacak. tavsiye edilen tüketim tarihi kullanılmasıyla birlikte yumurtaların daha uzun ömürlü olması, yaşanan yumurta israfının ortadan kaldırılması sağlanacak.

YUM-BİR Başkanı Afyon tarafından yapılan açıklamalarda marketlerden alınan ve evlerde 40 gün duran yumurtaların bozuldu denilerek atıldığını ancak bu durumun doğru olmadığını vurgulandı. Yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresi yeni düzenleme ile 28 gün olacak. Yumurtala tarihinden itibaren 28 gün içerisinde ulaştırılacak yumurtalar, dolapta saklanarak 40 güne kadar kullanılabilecek. Bazı ülkelerde bu sürenin 90 güne kadar çıktığını ve yumurtaların doğal olarak saklanması halinde bozulmanın olmayacağını da aktaran Afyon, Türkiye’de AB kapsamında 28 günlük sürenin takip edildiğini söyledi.

28 Günden Uzun Olmayacak

Yeni düzenleme ile yumurtalar yumurtalama tarihinden itibaren 28 gün boyunca satışta kalabilecek. 28 gün geçtikten sonra ise satıştan kaldırılacak.