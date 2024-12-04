Gruptan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Grubu, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, bilgi teknolojileri ve dijitalleşme alanındaki dönüşüm yolculuğunda adımlar atmaya devam ederken, Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanlığını, Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığına dönüştürdü.

Burak Aydın Dönemi Başladı

Bu kapsamda teknoloji ve dijital iş modelleri geliştirme stratejilerinin liderliğini üstlenmek üzere Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanlığı görevine Burak Aydın getirildi.

2013’ten bu yana Zorlu Grubunda Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanlığı görevini yürüten Murat Zeren’in, 30 Kasım itibarıyla görevinden ayrılma kararı almasıyla gerçekleştirilen yeni yapılanma ile grubun teknoloji, yenilikçilik, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarındaki dönüşüm stratejilerinin daha ileriye taşınması, yenilikçi dijital iş modellerinin geliştirilmesi ve bu süreçlerle grubun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Burak Aydın Kimdir?

Aydın, 1997’de ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu, ardından 1999’da ODTÜ İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.

Aydın, Accenture Almanya ve Avusturya ofislerinde çeşitli projelerde danışman olarak çalıştıktan sonra, Türkiye’de Siemens Business Services bünyesinde Stratejik Planlama Danışmanı ve Müdürü görevlerini yürüttü.

2006-2017 arasında Intel Türkiye bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevini sürdürdü.

2017-2018 arasında Silver Spring Networks bünyesinde, 2018-2021 arasında SabancıDx şirketinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Aydın, 2021’den bu yana yer aldığı Amazon Web Services bünyesinde Türkiye Genel Müdürü görevini yürütüyordu.