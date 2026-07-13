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En düşük emekli maaşı TBMM’de

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına öngören yasa teklifinin TBMM'deki görüşmelerinin başlayacağı öğrenilirken, teklifin yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı belirtildi.

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Eklenme 13.07.2026 - 11:07
Güncellenme 13.07.2026 - 11:13
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Ankara’daki NATO Zirvesi nedeniyle bir haftalık aranın ardından TBMM’de yoğun mesai yeniden başlarken, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda birçok teklif görüşülecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM’DE KABUL EDİLECEK

Bu kapsamda en çok öne çıkan konu başlıklarından biri en düşük emekli maaşı olurken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıkladığı yılın ilk yarısının enflasyon verileriyle beraber en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ONAYINA SUNULACAK

Bu kapsamda en düşük emekli maaşının TBMM’de görüşülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılması teklifi, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca emekli zamlı maaşını banka hesaplarında görecek.

ÇALIŞANLARA 5 BİN 500 TL PRİM DESTEĞİ

Ayrıca teklifle yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 5 bin 500 liraya kadar prim desteğinin verilmesi de bekleniyor.

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