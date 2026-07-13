Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme: 25 şüpheli yakalandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Adalet Bakanı Akın Gürlek , Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin 2009'daki helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde devam ettiğini belirtti.

, merhum Genel Başkanı ve beraberindekilerin 2009'daki helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın iş birliğinde devam ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından toplam 29 şüpheli tespit edildi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, yurt dışında bulunan iki firarinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirmesine yönelik yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde devam ettiğini vurguladı.

29 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosya doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” ile “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarını işledikleri belirtilen 29 şüphelinin tespit edildi.

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25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gürlek; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’daki 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizerek, bu operasyonlarda toplam 25 şüphelinin yakalandığını, iki şüphelinin cezaevinde ve iki şüphelinin ise yurt dışında olduğunu tespit edildiğini kaydetti.

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yurt dışındaki firarilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini, dikkat çeken Gürlek, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim vakada yaşamını yitiren herkesi rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer edinen bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürecin sonuna kadar takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”