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Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme: 25 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Eklenme 13.07.2026 - 10:12
Güncellenme 13.07.2026 - 11:15
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirmesine yönelik yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde devam ettiğini vurguladı.

29 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosya doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” ile “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarını işledikleri belirtilen 29 şüphelinin tespit edildi.

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25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gürlek; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’daki 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizerek, bu operasyonlarda toplam 25 şüphelinin yakalandığını, iki şüphelinin cezaevinde ve iki şüphelinin ise yurt dışında olduğunu tespit edildiğini kaydetti.

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yurt dışındaki firarilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini, dikkat çeken Gürlek, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim vakada yaşamını yitiren herkesi rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer edinen bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürecin sonuna kadar takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

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