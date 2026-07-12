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SGK’dan emekliye para iadesi

Yargıtay, SGK tarafından emekli aylığında yapılan maaş kesintisine yönelik emsal bir karara karar verirken, SGK'nın emekli maaşında yaptığı kesintinin emekliye iade edileceği öğrenildi.

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Eklenme 12.07.2026 - 11:20
Güncellenme 12.07.2026 - 11:23
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Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) emekli maaşında kesinti yapılan bir vatandaşın açtığı davada emsal bir karar vererek milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.

MAHKEME, EMEKLİYİ HAKLI BULDU

Edinilen bilgilere göre, bir emeklinin çalıştığı fabrikadan haksız yere çıkarılmasının ardından emekli işe iade davası açtı ve mahkeme ise emekliyi haklı buldu.

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İŞVEREN EMEKLİYİ İŞE ALMADI

Fakat mahkemenin bu kararına rağmen işveren emekliyi işe almadı. Ayrıca emekliyi işe almamasına rağmen işveren, SGK’ya emekli işe başlamış gibi resmi bildirimde bulundu.

SGK BORÇ ÇIKARDI

SGK ise bildirimi fark etmesinin ardından emeklinin fiilen çalışmadığı gerekçesiyle maaşını kesti ve gerçekleştirilen ödemeler için borç çıkardı.

SGK’NIN KESİNTİSİ HUKUKSUZ MU?

Birgün’ün haberine göre, emekli ise maaşının kesilmesini ardından konuyu mahkemeye taşıdı. Kırşehir 1. Asliye Hukuk İş Mahkemesi’nde görülen davada SGK’nın uyguladığı kesintinin hukuka aykırı olduğuna karar verildi ve kararın iptaliyle kesilen tutarların iadesine hükmedildi.

MAHKEME, SGK’YI HAKSIZ BULDU

SGK, mahkemenin bu kararını kabul etmezken, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Dairesi, SGK’nın itirazını haksız bularak kabul etmedi. Daha sonra SGK, kararın eksik araştırmaya dayandığını, işlemin yerinde olduğunu ve vekalet ücretinde hata yapıldığını öne sürerek dosyayı temyiz amacıyla Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY NİHAİ KARARI VERDİ

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi dosyayı incelemesinin ardından 6 Mayıs 2026’da kesin kararını verdi. Yüksek mahkeme, işveren tarafından yapılan ödemenin ve yatırılan sigorta primlerinin çalışanın fiili çalışmasından ziyade “geçersiz fesih nedeniyle çalıştırılmadığı borçtan geçen süreye ait yasal bir zorunluluk” olduğunu belirtti.

Yargıtay bu önemli ayrıma dikkat çekerken, SGK’nın emekli maaşını kesmesinin ve bu süreçte gerçekleştirilen ödemeler için borç çıkarmasının hukuksuz olduğuna hükmedildi.

SGK’NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yargıtay, SGK’nın itirazını kesin olarak reddederken, emekli aylığından gerçekleşen haksız kesintilerin iadesine karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Uzmanlar ise kararın emsal niteliği taşıdığını ve benzer durumlar yaşayan emeklilerin gerekli kurumlara başvuru yaparak haksız yere kesilen ödemelerini iade alabileceğini duyurdu.

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