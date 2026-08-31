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KKTC’de batan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı

KKTC Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olmasıyla ardından 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya yönelik kaptan ve mürettebat gözaltına alınırken, kaptanın ilk ifadesi ortaya çıktı. Kaptan ifadesinde, “Meteoroloji verisinde sorun yoktu” dedi.

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Eklenme 31.08.2026 - 11:41

Dün, Kuzey Kıbrıs Girne limanı ile Mersin’deki Taşucu limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne’den hareket etmesinin ardından kısa bir süre sonra ön bölümünden su almaya başlamasıyla yaşanan kazaya yönelik mahkeme süreci başladı.

KAPTAN VE MÜRETTEBAT MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Bu kapsamda kaptan M.Ö. ve mürettebattan M.S., M.G., S.E., V.H., R.İ., Z.Ö. ve K.K ve firma çalışanı A.Ö. gözaltına alınırken, şahıslar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Hakim, kimlik tespitinin ardından “tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini talep etti.

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KAPTANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, gemi kaptanının ilk ifadesi ortaya çıkarken, kaptan ve mürettebatı mahkemede verdikleri ifadede dalgalar yüzünden geminin ön bölümünün kopmasıyla beraber alabora olduğunu ve kazanın böyle başladığını belirterek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir problem bulunmadığını ve gemi sertifikasyonunda da seyir ile idari bakımdan izinlerin olduğunu iddia etti.

MAHKEMEDEN TALEP

Mahkeme teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini bu kapsamda Türkiye’de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

KKTC’deki Girne limanı ile Mersin’deki Taşucu limanı arasında sefer yapan “FİLO JET” isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü dün öğle saatlerinde Girne’den hareket etmesinin ardından kısa bir süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış ve gemi Girne limanına dönmeye çalıştığı esnada alabora olmuştu.

Gemideki 259 yolcu, 8’i mürettebat olmak üzere 267 kişinin olduğu öğrenilirken, 241 kişi kurtarılmış fakat, 8 kişi ise yaşamını yitirmişti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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