Memurlara zorunlu temel yapay zekâ eğitimi

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Memurların yapay zekâ teknolojilerini güvenli ve aktif bir şekilde kullanabilmeleri için temel yapay zekâ okuryazarlığı eğitiminin zorunlu olacağı ifade edildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

NTV’nin haberine göre, memurlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı’ndaki hedeflere uyumlu biçimde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verilecek.

EĞİTİMLER ZORUNLU OLACAK

Kamu çalışanlarına aynı zamanda görev ve sorumluluklarına göre oluşturulan kısa uygulama modülleri sunulacak. Eğitimler kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri vasıtasıyla zorunlu olacak.

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EĞİTİMLERDEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ TAKİP EDİLECEK

Memurların eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığının yanı sıra, eğitimlerdeki başarı düzeyi de düzenli bir şekilde takip edilecek. Memurların da hedef grupları arasında olduğu yapay zekâ okuryazarlığı programlarında yapay zekânın temel kavramları, üretken yapay zekâ araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalık ile etik kullanım ilkeleri eğitimi verilecek.

BAŞARILI MEMURLARA SERTİFİKA VERİLECEK

Eğitimi başarıyla tamamlayan memurlara ölçme ve değerlendirme sonucunda kazandıkları temel yetkinlikleri gösteren seviye bazlı sertifikalar sunulacak.

“TARA-PİLOTLA-ÖLÇEKLE” SİSTEMİ

Kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının tespit edilmesi, projelerin sahada uygulanması ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını kapsayan “tara-pilotla-ölçekle” sistemiyle bütüncül bir yönetişim ve güven kapsamında gerçekleştirilecek.

KURUMLARA YÖNETİCİ ATANACAK

Kamudaki bu süreci yönetmek için kurumlara bu alandan sorumlu birim amiri ve başkana bağımlı üst düzey yönetici atanacak. Bu kişiler kurumun yapay zekâ proje ve uygulamalarından meydana gelen portföyünü yönetecek. Yöneticiler, çalışmaların ilerleme durumunu düzenli bir şekilde rapor edecek.

3 YILLIK YAPAY ZEKÂ YOL HARİTASI

Görevlendirmelerin sona ermesiyle beraber tüm kurumlar 12 hafta içinde 3 Yıllık Yapay Zekâ Yol Haritası ile yıllık amaçlarını oluşturacak. Pilot ve ilk ölçekli konuşlandırmalar için küçük orta hacimli alımlar öncelik verilecek.

Yapay zekâ projelerine ilişkin kamu alımlarına katılım sağlayacak girişimlerin teknoloji girişim belgesine sahip olması temel olacak.