Fazla prim ödeyenlere zamlı emekli maaşı talebi

Emeklilik sisteminde daha uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyenlerin daha zamlı emekli maaşı alması gerektiği ifade edildi.

“FAZLA PRİM ÖDEYENLER ZAMLI MAAŞ ALMALI”

Dünya gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarında fazla primin yeterince karşılık bulmadığını ve fazla prim ödeyenlerin daha zamlı emekli maaşı alması gerektiğini belirtti.

DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİLER İÇİN BAĞ ZAYIFLIYOR

Emeklilik sisteminin temel mantığının daha uzun süre çalışan, daha yüksek prim ödeyen ve daha fazla ücret üzerinden prim yatırılan çalışanın emekli olduğu zaman daha zamlı emekli maaşı alması olduğuna vurgu yapan Erdursun, özellikle düşük ve orta gelirlilerin için bu bağın zayıfladığını aktardı.

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İKİ KİŞİ ARASINDA 15 YILLIK ÇALIŞMA FARKI

Bir kişinin 3 bin 600 gün, diğer çalışanın ise 9 bin gün prim ödediğini belirten Erdursun, iki kişi arasında 5 bin 400 günlük, başka bir ifadeyle 15 yıllık çalışma farkı olduğunu vurguladı.

Erdursun, buna rağmen en düşük emekli maaşının farklı hesaplanan aylıklar arasındaki farkı azaltabildiğine dikkat çekti.

ÖDENEN PRİMLER ARASINDAKİ FARK ORTADAN KALKIYOR

Kişinin kendi primleri üzerinden hesaplanan aylığının 18 bin, başka birinin 20 bin, bir başkasının ise 22 bin olması durumunda, üçünün de en düşük maaş doğrultusunda 23 bin 552 lira alabileceğini ifade eden Erdursun, bu durumda çalışanlar bakımından prim günleri ve ödenen primler arasındaki farkın günlük yaşamdaki karşılığının ortadan kalktığını belirtti.

DAHA YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERE ZAMLI EMEKLİ MAAŞI

Erdursun, daha yüksek prim ödeyen kişilerin emekli maaşını daha zamlı alması gerektiğine ve bu durumun kayıtlı çalışmayı teşvik etme açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, sistemde her ek prim gününün bir ay ve bir yıl daha çalışmanın karşılığının açık bir şekilde görülmesi gerektiğini belirtti.