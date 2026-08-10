MasterChef dün akşam yedeklerden kim kazandı? 9 Ağustos yedek kadroya girenler belli oldu

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TV8 ekranlarında heyecanın bir an olsun düşmediği MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro tamamlanmıştı. Kadronun tamamlanmasıyla gözlerin çevrildiği yedek kadro da dün akşam yapılan son yemekle belirlendi. 9 Ağustos Pazar gecesi yayınlanan son bölümde yedek kadroya girmeye hak kazanan üç isim belirlendi. Yedek kadroların da belirlenmesinin ardından ana kadro ile yarışma resmen başlıyor.

MasterChef dün akşam yedek kadroya kim girdi?

Ekran başındaki izleyicilerin merakla takip ettiği zorlu turun ardından şeflerin tadım aşamasıyla gecenin en başarılı performansları netleşti. Rakiplerini geride bırakarak MasterChef 2026 yedek kadrosuna adını yazdırmayı başaran üç yarışmacı şöyle;

Recep

Asuman

Olabiyi

Bu 3 isim, diğer yedek yarışmacılarla birlikte yarışmanın ilerleyen zamanlarında yarışmaya katılmak için şans bekleyecek.

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MasterChef 20 kişilik ana kadro belli oldu