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MasterChef dün akşam yedeklerden kim kazandı? 9 Ağustos yedek kadroya girenler belli oldu

9 Ağustos MasterChef Türkiye 2026 gecesinde yedek kadro için son kez yarış yapıldı. Peki MasterChef dün akşam yedeklerden kim kazandı? İşte yedek kadroya giren 3 yarışmacı ve detaylar.

Masterchef
Oluşturan
Eklenme 10.08.2026 - 09:39

TV8 ekranlarında heyecanın bir an olsun düşmediği MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro tamamlanmıştı. Kadronun tamamlanmasıyla gözlerin çevrildiği yedek kadro da dün akşam yapılan son yemekle belirlendi. 9 Ağustos Pazar gecesi yayınlanan son bölümde yedek kadroya girmeye hak kazanan üç isim belirlendi. Yedek kadroların da belirlenmesinin ardından ana kadro ile yarışma resmen başlıyor.

MasterChef dün akşam yedek kadroya kim girdi?

Ekran başındaki izleyicilerin merakla takip ettiği zorlu turun ardından şeflerin tadım aşamasıyla gecenin en başarılı performansları netleşti. Rakiplerini geride bırakarak MasterChef 2026 yedek kadrosuna adını yazdırmayı başaran üç yarışmacı şöyle;

  • Recep
  • Asuman
  • Olabiyi

Bu 3 isim, diğer yedek yarışmacılarla birlikte yarışmanın ilerleyen zamanlarında yarışmaya katılmak için şans bekleyecek.

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Masterchef yedekler

MasterChef 20 kişilik ana kadro belli oldu

  1. Batuhan
  2. Nilay
  3. Hasan Alp
  4. Şiringül
  5. Enes
  6. Eyüp Can
  7. Demirhan
  8. Nurten
  9. Şadi
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül
  16. Simge
  17. Bahar
  18. Şükran
  19. Armağan
  20. Koray

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