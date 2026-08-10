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Şekerbank emekli promosyonu teklifini yükseltti! 2 şartla 35 bin TL ödüyor!

Şekerbank 2026 emekli promosyonu fırsatlarını yeniledi. Maaşını taşıyan emeklilere otomatik ödeme ve kredi kartı kullanması halinde toplamda 35.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Şekerbank
Oluşturan
Eklenme 10.08.2026 - 10:27

Emekli maaş promosyonunda rekabet devam ediyor. Bugünün sıcak teklifi Şekerbank’tan geldi. Şekerbank tarafından yapılan resmi açıklama ile 35 bin TL’ye varan promosyon ödemesinin yapılacağı açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler, otomatik ödeme birlikte toplamda 35 bin lirayı bulan promosyon desteğinden faydalanabiliyor.

Şekerbank emekli promosyon şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için hazırlanan yeni dönem kampanyasında Şekerbank, taban promosyon rakamlarına ek banka hizmetleriyle destekliyor. Müşterilerin maaş tutarlarına göre belirlenen nakit promosyon ödemelere ek olarak vadesiz hesap kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta poliçesi, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve kredi kartı harcamaları ile ek avantajlar sunuluyor.

Maaşını Şekerbank’ta taşıyan kişilerin maaş promosyon tutarı ve ek avantajlar ile alacağı tüm tutarlar şöyle;

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Aylık Net Maaş Tutarı Maaş Promosyonu Vadesiz Hesap Kredi Kartı(Bonus) Sigorta KMH 2 Fatura Talimatı Ek Toplam Toplam Promosyon
0 – 9.999 TL 5.000 TL 1.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 18.000 TL 23.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL 8.000 TL 1.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 18.000 TL 26.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL 10.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 22.000 TL 32.000 TL
20.000 TL ve Üzeri 12.000 TL 6.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 23.000 TL 35.000 TL

Promosyonların en üst seviye Şekerbank emekli promosyonu 2026 paketinden yararlanabilmek için bankanın sunduğu diğer banka hizmetlerinden aktif kullanımı şartı aranıyor. Buna göre;

  • En az iki adet otomatik fatura ödeme talimatının verilmesi ve bu faturaların 3 yıl boyunca düzenli tahsil edilmesi gerekiyor.
  • Bireysel kredi kartı alan veya mevcut kartıyla ek taahhütname imzalayan emekliler, 60 gün içerisinde toplam 5.000 TL tutarında harcama gerçekleştirdiklerinde 5.000 TL değerinde Bonus ödülü alıyor. Bonusların 30 günlük kullanım süresi bulunuyor.
  • Kampanya döneminde başlatılan yeni sigorta poliçeleri ile onaylanan Kredili Mevduat Hesabı başvuruları ile ekstra ödeme alınabiliyor.

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