Şekerbank emekli promosyonu teklifini yükseltti! 2 şartla 35 bin TL ödüyor!

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Emekli maaş promosyonunda rekabet devam ediyor. Bugünün sıcak teklifi Şekerbank’tan geldi. Şekerbank tarafından yapılan resmi açıklama ile 35 bin TL’ye varan promosyon ödemesinin yapılacağı açıklandı. Maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler, otomatik ödeme birlikte toplamda 35 bin lirayı bulan promosyon desteğinden faydalanabiliyor.

Şekerbank emekli promosyon şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için hazırlanan yeni dönem kampanyasında Şekerbank, taban promosyon rakamlarına ek banka hizmetleriyle destekliyor. Müşterilerin maaş tutarlarına göre belirlenen nakit promosyon ödemelere ek olarak vadesiz hesap kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta poliçesi, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve kredi kartı harcamaları ile ek avantajlar sunuluyor.

Maaşını Şekerbank’ta taşıyan kişilerin maaş promosyon tutarı ve ek avantajlar ile alacağı tüm tutarlar şöyle;

Haber Devam Ediyor

Aylık Net Maaş Tutarı Maaş Promosyonu Vadesiz Hesap Kredi Kartı(Bonus) Sigorta KMH 2 Fatura Talimatı Ek Toplam Toplam Promosyon 0 – 9.999 TL 5.000 TL 1.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 18.000 TL 23.000 TL 10.000 TL – 14.999 TL 8.000 TL 1.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 18.000 TL 26.000 TL 15.000 TL – 19.999 TL 10.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 22.000 TL 32.000 TL 20.000 TL ve Üzeri 12.000 TL 6.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 4.000 TL 3.000 TL 23.000 TL 35.000 TL

Promosyonların en üst seviye Şekerbank emekli promosyonu 2026 paketinden yararlanabilmek için bankanın sunduğu diğer banka hizmetlerinden aktif kullanımı şartı aranıyor. Buna göre;