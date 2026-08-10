TFF ve Kulüpler Birliği anlaştı: Süper Lig’e sanal fantezi ligi geliyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği , Trendyol Süper Lig için resmi bir sanal fantezi ligi kurulması konusunda anlaşmaya vardı ve sistemin önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

(TFF) ve , Trendyol Süper Lig için resmi bir sanal fantezi ligi kurulması konusunda anlaşmaya vardı ve sistemin önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor. Kullanıcılar, belirlenen bütçe ile Süper Lig futbolcularından kendi takımlarını kurarak, gerçek maçlardaki performanslarına göre puan kazanacak veya kaybedecekler.

Haftalık performanslara göre sıralama oluşturulacak ve en başarılı kullanıcılara ödüller verilecek; sezonu zirvede tamamlayan kullanıcıya ise otomobil ödülü verileceği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig için resmi bir sanal fantezi ligi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni sistemin önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

Taraftarlar kendi kadrolarını oluşturacak

Fantezi Süper Lig sisteminde kullanıcılar belirlenen bütçe doğrultusunda Süper Lig’de forma giyen futbolculardan kendi takımlarını kurabilecek. Gerçek maçlarda oyuncuların sergilediği performanslar, sanal takımların puanlarına yansıyacak.

Gol ve asist yapan futbolcular puan kazandırırken, kart gören veya kendi kalesine gol atan oyuncular puan kaybedecek. Kalecilerin yediği goller de puan hesaplamasında dikkate alınacak.

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Haftalık performanslara göre kullanıcılar arasında sıralama oluşturulacak. Haftanın ve ayın en başarılı oyuncularına çeşitli ödüller verilirken, sezonu zirvede tamamlayan kullanıcıya otomobil ödülü verilmesi planlanıyor.