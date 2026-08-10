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TFF ve Kulüpler Birliği anlaştı: Süper Lig’e sanal fantezi ligi geliyor

TFF ve Kulüpler Birliği, Süper Lig için resmi bir sanal fantezi ligi kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

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Eklenme 10.08.2026 - 10:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig için resmi bir sanal fantezi ligi kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Yeni sistemin önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

Taraftarlar kendi kadrolarını oluşturacak

Fantezi Süper Lig sisteminde kullanıcılar belirlenen bütçe doğrultusunda Süper Lig’de forma giyen futbolculardan kendi takımlarını kurabilecek. Gerçek maçlarda oyuncuların sergilediği performanslar, sanal takımların puanlarına yansıyacak.

Gol ve asist yapan futbolcular puan kazandırırken, kart gören veya kendi kalesine gol atan oyuncular puan kaybedecek. Kalecilerin yediği goller de puan hesaplamasında dikkate alınacak.

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Haftalık performanslara göre kullanıcılar arasında sıralama oluşturulacak. Haftanın ve ayın en başarılı oyuncularına çeşitli ödüller verilirken, sezonu zirvede tamamlayan kullanıcıya otomobil ödülü verilmesi planlanıyor.

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