LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan birinci nakil başvurularının sonuçları belli oldu.
Sonuçların açıklanmasıyla beraber ikinci nakil dönemi başlarken öğrenciler ikinci nakil başvurularını MEB ve e-Okul üzerinden yapabilecek.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 7 Ağustos tarihinde tamamlanırken, ilk yerleştirmede istediği eğitim kurumuna yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek için nakil tercihi yapanlar için birinci nakil sonuçları belli oldu.
İKİNCİ NAKİL TERCİHLERİ BAŞLADI
MEB’in 2026 takvimine göre birinci nakil sonuçları bugün açıklanırken, ayrıca ikinci nakil tercih süreci de yine bugün başladı.
İKİNCİ NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İkinci nakil başvurularının 12 Ağustos’a kadar süreceği ve sonuçların 14 Ağustos’ta açıklanacağı öğrenildi.