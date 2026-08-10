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Galaxy S23 serisi için Android 17 son güncelleme olacak

Samsung’un Galaxy S23 serisi için dört büyük Android güncellemesi planı Android 17 ile tamamlanacak.

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Eklenme 10.08.2026 - 18:02

Samsung’un Galaxy S23 ailesi için yazılım desteğinde sona yaklaşılıyor. Galaxy S23, S23+, S23 Ultra ve S23 FE modellerinin Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alacağı ve bunun son büyük Android yükseltmesi olacağı belirtildi.

Galaxy S23 serisinin güncelleme takvimi

Galaxy S23 ailesi, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile satışa sunulmuştu. Samsung’un cihazlar için dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi desteği sunduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda telefonlar Android 14, Android 15 ve Android 16 sürümlerini aldı. Android 17 ile birlikte Galaxy S23 serisinin büyük işletim sistemi güncelleme süreci tamamlanmış olacak.

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One UI 9’un kararlı sürümünün Galaxy S23 modellerine ulaşması ise zaman alabilir. Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8, One UI 9 ile satışa çıkan ilk modeller oldu.

Android 17 güncellemesinin ardından Galaxy S23 ailesinin güvenlik güncellemeleri almaya devam etmesi bekleniyor. Böylece cihazların büyük Android sürümü desteği sona erse de yazılım desteği tamamen kesilmeyecek.

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