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Kolombiya’da 7.1 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Eklenme 10.08.2026 - 16:12
Güncellenme 10.08.2026 - 16:22

Kolombiya’nın Antioquia eyaletinde Türkiye saatiyle 15.34’te 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin eyalete bağlı Medellin kentinin 18 kilometre güneydoğusunda yaşandığını açıkladı.

Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde yaşandığı aktarıldı.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Can ve mal kaybına ilişkin şu an için resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

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ACİL DURUM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Acil durum ekipleri depremin ardından bölgeye doğru harekete geçerken; yapısal hasar, elektrik kesintileri ve yaralanmalara yönelik incelemeler başlatıldı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Ülkedeki yetkililer depremin hissedildiği bölgedeki yapıların ve kritik altyapının durumunu kontrol ederken tsunami uyarısı yaptı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ayrıca hasarlı binalardan uzak durması gerektiğini vurgulayan yetkililer, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının başladığını aktardı.

Önümüzdeki saatlerde yapılacak incelemelerle depremin verdiği zararın daha net bir şekilde ortaya çıkacağı ifade edildi.

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