Kolombiya’da 7.1 büyüklüğünde deprem

Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a bir kez daha saldırdı

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşması yürürlükte olmasına rağmen Lübnan’ın güneydeki bazı bölgelerine topçu atışları düzenledi. Saldırılar sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’dan açıklama geldi.