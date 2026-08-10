Trafik sigortasına yeni zam: Yeni tutarlar açıklandı

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karar verildi.

YÜZDE 4 ZAM GELDİ

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bu aydan geçerli olmak üzere zorunlu trafik sigortası primlerine zam geldiğini duyurdu. Buna göre, primler yüzde 4 oranında artırıldı.

TİCARİ ARAÇLARDA ZAMLI TUTAR 400 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Gelen zammın ardından İstanbul’daki otomobillerde prim tutarı 57 bin lirayı geçerken, ticari araçlarda ise bu tutar 400 bin lirayı aştı.

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İstanbul’da otomobilini 4’üncü basamaktan sigortalatacak birinin 19 bin 71 lira ödemesi gerektiği aktarıldı.

İSTANBUL’DA 57 BİN TL’Yİ AŞTI

NTV’nin haberine göre, primlerde araç sahibinin hasar geçmişine göre belirlenen basamak sistemi büyük fark oluşturuyor. Bu kapsamda İstanbul’da en riskli grup sıfırıncı basamaktaki araç sahipleri olduğu öğrenilirken, bu gruptakilerin primi 57 bin 213 liraya yükseldi. Ayrıca en düşük risk grubundaki 8’inci basamaktaki araç sahibinin ise ödeyeceği tutar 9 bin 535 lira oldu.

ANKARA VE İZMİR’DE NE KADAR OLDU?

Öte yandan, Ankara’da primler 9 bin 266 lira ile 55 bin 594 lira arasında değişirken, İzmir’de ise 8 bin 996 lira ile 53 bin 974 lira arasında farklılık gösteriyor.

TİCARİ TAŞITLAR İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Ticari taşıtlarda ödenecek tutarın daha da arttığı öğrenilirken, İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki bir taksinin zorunlu trafik sigortası 166 bin 214 liraya çıktı. En düşük risk grubundaki araç sahiplerinin ise ödeyeceği prim tutarı 27 bin 702 lira oldu.

TAKSİLER İÇİN PRİM TUTARI NE KADAR OLDU?

Ankara’da taksiler için prim tutarı 26 bin 918 lira ile 161 bin 510 lira, İzmir’de ise 26 bin 134 lira ile 156 bin 806 lira arasında farklılık gösteriyor.

ÖDENECEK EN YÜKSEK TUTAR 408 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Otobüslerde ise ödenecek tutar 408 bin lirayı bulurken, en yüksek tutarlardan birinin 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde gerçekleştiği ifade edildi. Bu doğrultuda İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası 408 bin 348 liraya, 8’inci basamaktaki prim ise 68 bin 58 liraya yükseldi.

GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Öte yandan, zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması ya da yenilenmemesi halinde maliyetin artacağı öğrenilirken, her bir aylık gecikme için prime yüzde 5 oranında ek maliyet uygulanacağı, toplam artışın ise yüzde 50’yi bulabileceği ifade edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLEBİLECEK

Ayrıca sigortasız araçla trafiğe çıkılması durumunda ise para cezasının yanında aracın trafikten men edilmesi de gündeme gelebiliyor.