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Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yeni cevap: İkili arasındaki gerilim tırmanıyor

Fatih Terim'in İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaşadığı polemiğin yankıları sürerken; Terim, YouTube hesabından yeni bir video yayınlayarak Hacıosmanoğlu'na göndermede bulundu.

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Eklenme 10.08.2026 - 14:25
Güncellenme 10.08.2026 - 14:34

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, YouTube hesabından “Terim Deneyimi” adlı yeni bir video paylaştı.

GERİLİM TIRMANDI

Terim, Dünya Kupası’nda Milli Takım’ın yaşadığı yenilgilerin ardından yaptığı açıklamayla gündeme gelmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Terim’e cevap vererek gerilimi tırmandırmıştı.

TERİM’DEN HACIOSMANOĞLU’NA GÖNDERME

Paylaştığı videoyla Hacıosmanoğlu’na yeni bir gönderme daha yaparak dikkatleri üzerine çeken Terim, şu ifadeleri kullandı:

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“Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir. Fakat ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca varlığımı makamımdan almam. Bazılarının varlığı makamındadır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım.”

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim ile TFF Başkanı Hacıosmanoğlu arasında Dünya Kupası esnasında gerilim başlamıştı. Terim’in A Milli Takım’a yönelik ifadeleriyle başlayan tartışmada karşılıklı söz düellosu yaşanmıştı.

Fatih Terim, Milli Takımı’nın Dünya Kupası performansına yönelik yaptığı açıklamada, “Kendimi kanıtlayacak halim yok. Neden diye çok açık. Söylediklerimi tüm ulus yüzde 99’la değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim, geçelim buraları” ifadelerini kullanmıştı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Terim’e yönelik yaptığı açıklamada, “İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğe yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız? Çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı? Bari söyleyin de hazırlık yapsın o hesap verecek kişi. Burası hesap verme veya hesap sorma yeri değil. Onun için kendisine yakıştıramadım” demişti.

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