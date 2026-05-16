HaberX
TRY USD
DOLAR
45,5668 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,0043 -%-0.22
STERLİN
61,1770 -%-0.07
BİTCOİN
₺3.502.999 -%-0.64
ETHEREUM
₺96.527,00 -%-1.28
ALTIN
6.656,84₺ -%-0.51
Anasayfa/Ekonomi/Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Güncellendi! 16 Mayıs Güncel Fiyatlar

Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Güncellendi! 16 Mayıs Güncel Fiyatlar

16 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları belli oldu. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum haberimizde.

Oluşturan
Eklenme 16.05.2026 - 08:49
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News
Altın 2023 Yılını Zirvede Bıraktı

Altın piyasasında 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel rakamlar belli oldu. Küresel ons altın fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam etti. Yatırımcılar ile vatandaşlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.

Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Ons Altın 4.540,07 Dolar 4.540,64 Dolar
Gram Altın 6.644,06 TL 6.644,89 TL
Çeyrek Altın 10.630 TL 10.864 TL
Yarım Altın 21.194 TL 21.728 TL
Tam Altın 42.641 TL 43.479 TL
Cumhuriyet Altını 42.521 TL 43.324 TL
22 Ayar Bilezik 6.037,66 TL 6.336,41 TL

Ons Altın Fiyatı Dikkat Çekti

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı 4.540 dolar seviyelerinde hareket etti. Küresel piyasalardaki gelişmelerin, önümüzdeki süreçte altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Vatandaşın Gündeminde

İç piyasada yatırımcıların en fazla tercih ettiği ürünler arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın, haftanın son işlem gününde de gündemdeki yerini korudu. Kuyumcularda işlem hacminin özellikle küçük yatırım araçlarında yoğunlaştığı görüldü.

Uzun vadeli yatırım amacıyla tercih edilen Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları da güncellendi. Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre her iki altın türünde de yüksek seviyeler korundu.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

İhtiyaç Sahibi ve Emeklilere 20 Bin TL Bayram Yardımı

1 saat önce
Ekonomi

İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş Piyasası İçin Haftalık Değerlendirme

3 saat önce
Ekonomi

Altın Fiyatlarında Sıçrama: 18 Mayıs 2026 Güncel Rakamlar

1 gün önce
Vergi, SGK ve Trafik Cezalarına 72 Ay Taksit İmkanı Getirildi
Ekonomi

Vergi, SGK ve Trafik Cezalarına 72 Ay Taksit İmkanı Getirildi

3 gün önce
Ekonomi

ATM’lerde Asgari Para Çekme Limiti Değişti

3 gün önce
Dolar ve Euro Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?
Ekonomi

Dolar ve Euro Haftanın Son İşlem Gününe Nasıl Başladı?

4 gün önce