Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Güncellendi! 16 Mayıs Güncel Fiyatlar

Altın piyasasında 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel rakamlar belli oldu. Küresel ons altın fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını etkilemeye devam etti. Yatırımcılar ile vatandaşlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.

Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Ons Altın 4.540,07 Dolar 4.540,64 Dolar Gram Altın 6.644,06 TL 6.644,89 TL Çeyrek Altın 10.630 TL 10.864 TL Yarım Altın 21.194 TL 21.728 TL Tam Altın 42.641 TL 43.479 TL Cumhuriyet Altını 42.521 TL 43.324 TL 22 Ayar Bilezik 6.037,66 TL 6.336,41 TL

Ons Altın Fiyatı Dikkat Çekti

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı 4.540 dolar seviyelerinde hareket etti. Küresel piyasalardaki gelişmelerin, önümüzdeki süreçte altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Gram Altın ve Çeyrek Altın Vatandaşın Gündeminde

İç piyasada yatırımcıların en fazla tercih ettiği ürünler arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın, haftanın son işlem gününde de gündemdeki yerini korudu. Kuyumcularda işlem hacminin özellikle küçük yatırım araçlarında yoğunlaştığı görüldü.

Uzun vadeli yatırım amacıyla tercih edilen Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları da güncellendi. Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre her iki altın türünde de yüksek seviyeler korundu.