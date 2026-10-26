GSS prim borcu silinecek mi? Borcu silinenlere özel hastane hakkı gündemde

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni bir yasa teklifi son günlerde gündeme gelirken, geçmiş dönem borcu olanların belirli şartlar durumunda özel hastanelerden yararlanabileceği konuşuluyor.

YASA TEKLİFİ GÜNDEMDE

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, 1 Ocak 2017’den önceki GSS prim borçlarıyla bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinmesini öngören bir düzenlemenin Meclis’e gelmesi bekleniyor.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Fakat yasa teklifi henüz Meclis’e gelmediği ve yasalaşmadığı için borçların silinip silinmeyeceğine ilişkin detaylar netleşmedi.

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KİMLER GSS PRİM BORCUNDAN MUAF?

Sigortalı olarak bir işte çalışmayan ve eşin veya anne babanın sigortası üzerinden sağlık hizmeti alamayanlar, ilgili şartlara göre GSS primi ödemekle yükümlü olurken, hane içindeki kişi başına düşen geliri belirlenen sınırın altında kalan kişilerin primleri ise gelir testi sonucuna göre devlet tarafından karşılanabiliyor.

2026 YILI GÜNCEL GSS PRİM TUTARI

Bu kapsamda, 2026 yılında GSS primini kendisi ödeyen kişiler için aylık tutar 1.981,80 lira olarak belirlendi.

GSS BORCUNU SİLİNENE ÖZEL HASTANE YOLU

Öte yandan, geçmiş döneme ait GSS prim borcunun silinmesinin, sonraki yıllara ait prim borçlarının olup olmadığına bağlı olarak özel hastanelerden yararlanma şartlarını etkileyebileceği belirtildi. Yani GSS prim borcu silinenlere özel hastane yolunun açılması bekleniyor.

Fakat sadece 2016 yılına ait borcun silinmesi, herkesin özel hastanelerden SGK kapsamında yararlanabileceği anlamına gelmiyor.

KİMLERİN GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK?

Güncel uygulamada prim borcu olanların sağlık hizmetlerine erişimi yürürlükteki mevzuat ve geçici düzenlemeler kapsamında değerlendirilirken, borç silme sürecinin kimleri kapsayacağı, hangi tarihte uygulanacağı ve özel hastanelere erişimde nasıl bir sonuç yaratacağı, Meclis’e gelmesi beklenen yasa teklifi ve resmî düzenleme üzerinden netleşecek.

SGK MEVZUATI DETAYI

GSS prim borcu olan kişilerin ödeme veya sağlık hizmetiyle ilgili karar almadan önce Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) güncel duyurularını ve yürürlükteki mevzuatı incelemesi önem arz ediyor.