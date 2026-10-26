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SPK’dan yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenleme

SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenlemeye giderken portföy ve yatırım sınırlamalarına kademeli uyum takvimini kaldırdı. Ayrıca tam ve nihai uyum için son tarih olarak 31 Ocak 2027 belirlendi.

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Eklenme 26.10.2026 - 10:29
Güncellenme 26.10.2026 - 10:36

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin rehberde düzenleme yaptı. Bu kapsamda, fonların portföy ve yatırım sınırlamalarına tam uyum sağlaması için son tarihin 31 Ocak 2027 olduğu duyuruldu.

TAKVİM YENİDEN BELİRLENDİ

Yatırım fonlarına ilişkin rehberin 4.3’üncü maddesinde düzenleme yapan kurum, fonların portföy ve yatırım sınırlamalarına uyum sağlaması için yeniden takvim belirledi. Buna göre, geçmişte 31 Ekim ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde kademeli uyum, 31 Aralık 2026’da ise tam uyum öngören takvim yeniden düzenlendi.

SON TARİH 31 OCAK 2027

Düzenlemeyle birlikte, kademeli uyum hükümleri uygulanmaksızın portföy ve yatırım sınırlamalarına tam ve nihai uyum için son tarih 31 Ocak 2027 olarak belirlendi.

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HÜKÜM İPTAL EDİLDİ

Rehberin 4.3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan ve kamu kurumları ile iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarına yönelik istisnalarını düzenleyen hüküm de iptal edildi. Bu düzenlemenin, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ndeki ilgili hükümler saklı kalmak üzere yapıldığı ifade edildi.

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