Ehliyetinde 103 kodu olan sürücüler sağlık kontrolünü aksatmasın

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Ehliyet sahiplerinin, ehliyetlerinin arka yüzündeki özel işaretleri kontrol etmesi gerekiyor. Sürücü belgesinde yer alan 103 kodu, bazı sürücülerin hangi aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini gösteriyor. Kodun devamında yer alan rakamlar ise sağlık kontrolünün yenilenme süresini belirtiyor.

KODUN DEVAMINDAKİ NUMARALAR DA ÖNEMLİ

Sözcü’nün haberine göre, ehliyetlerin arka yüzündeki bu kodlar, sürücülerin uyması gereken koşullara yönelik bilgi veriyor. Bu kodlardan biri olan 103, belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğini gösteriyor. Sürücü belgesinde bu kod bulunanların, kodun devamındaki numaraları da kontrol etmesi gerekiyor.

KODUN DEVAMINDAKİ NUMARALAR NE ANLAMA GELİYOR?

103 kodunun ardından gelen alt kodlar, sağlık kontrolünün hangi aralıklarla gerçekleştirileceğini gösteriyor. Buna göre 103.01 kodu 3 ayda bir, 103.02 kodu 6 ayda bir, 103.03 kodu yılda bir, 103.04 kodu ise 3 yılda bir sağlık kontrolü yapılması gerektiğini belirtiyor.

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EHLİYET GERİ ALINABİLİR

Ehliyetin geçerliliği, sürücünün gerekli sağlık koşullarını sağlamasıyla bağlantılı olabilirken, sağlık durumuna yönelik koşulların sağlanmaması veya gerekli değerlendirmelerin gerçekleştirilmemesi durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde ehliyetin geri alınması gibi işlemler yapılabiliyor.

Ayrıca, sürücü belgesinde 103 kodunun olması tek başına ehliyetin iptal edileceği veya geri alınacağı anlamına gelmiyor.

SAĞLIK KONTROL SÜRESİNİN TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR

Sürücü belgesinde 103 kodu olanların kendileri için belirlenen sağlık kontrolü süresini takip etmesi gerekiyor. Kodun anlamı veya sağlık raporunun yenilenme tarihi konusunda tereddüt yaşayanların yetkili sağlık kuruluşlarından veya ilgili resmî kurumlardan bilgi alması gerekiyor.