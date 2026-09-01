KYK yurt ücretlerinde yüzde 23 zam geldi

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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencileri üzecek yeni bir haber verildi.

YÜZDE 23 ZAM GELDİ

Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde yurt ücretlerinde zam yapıldı, zam geldi. Gelen zam oranının yüzde 23 olduğu öğrenildi.

AYLIK ZAM TUTARI 300 TL

Zamdan önce öğrenciler aylık 1.290 lira KYK yurt ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Yüzde 23 zamla beraber bu tutar 1.590 liraya yükseldi. Bu kapsamda aylık yurt ücreti 300 lira zamlanmış oldu.

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12 AYLIK TOPLAM ÖDEME 19 BİN 080 TL’YE YÜKSELDİ

Zammın ardından bir öğrencinin 12 aylık dönemde toplam yurt ödemesi 19 bin 080 liraya ulaştı.

BİR YILLIK TUTAR 3 BİN 600 TL ZAMLANDI

Zamdan önceki 12 aylık dönemde ödenmesi gereken tutarın 15 bin 480 lira olduğu öğrenilirken, zamla beraber bir yılda ödenecek tutar toplam 3 bin 600 TL zamlanmış oldu.