Ağustos ayında dolu yağdı: Araçlar yolda kaldı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin! Oluşturan Aydın Uğur Eklenme 30.08.2026 - 17:42 Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dolu yağışı etkili olurken, yollar da beyaza büründü. 1/4 HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ Eylül ayına sayılı günler kala yağan dolu yağışı herkesi şaşkına çevirirken, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı. 2/4 KAR YAĞIŞINI ANDIRDI Şiddetini arttıran dolu yağışı nedeniyle ortaya kar yağışını andıran görüntüler çıktı. 3/4 Yaşanan şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlandı ve sürücüler araçlarını iteklemek zorunda kaldı. 4/4 Ağustos ayının son günlerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, kentin Sarıkamış ilçesinde kış mevsimini aratmazken, bölgedeki vatandaşlar ise kış mevsiminin erken geldiğine ilişkin yorumlar yaptı. Gündem Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan ilk açıklama: Son hali ortaya çıktı Dün akşam Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya yönelik paylaşım yaptı. Yılmaz, paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken, yorgun hali dikkat çekti. Gündem Trakya Birlik 2023/2024 Ayçiçeği Üretim Sezonu İçin Avans Fiyatını Açıkladı Trakya Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2023/2024 ayçiçeği üretim sezonunda önemli bir daralma...