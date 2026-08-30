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Ağustos ayında dolu yağdı: Araçlar yolda kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ağustos ayının son günlerinde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, yollar kısa sürede beyaza büründü.

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Eklenme 30.08.2026 - 17:42

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dolu yağışı etkili olurken, yollar da beyaza büründü.

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Ağustos ayında dolu yağdı: Araçlar yolda kaldı

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Eylül ayına sayılı günler kala yağan dolu yağışı herkesi şaşkına çevirirken, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı.
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Ağustos ayında dolu yağdı: Araçlar yolda kaldı

KAR YAĞIŞINI ANDIRDI

Şiddetini arttıran dolu yağışı nedeniyle ortaya kar yağışını andıran görüntüler çıktı.
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Ağustos ayında dolu yağdı: Araçlar yolda kaldı
Yaşanan şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlandı ve sürücüler araçlarını iteklemek zorunda kaldı.
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Ağustos ayında dolu yağdı: Araçlar yolda kaldı
Ağustos ayının son günlerinde yaşanan şiddetli dolu yağışı, kentin Sarıkamış ilçesinde kış mevsimini aratmazken, bölgedeki vatandaşlar ise kış mevsiminin erken geldiğine ilişkin yorumlar yaptı.
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