TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Adalı’nın cezasını iptal etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’ya 15 gün hak mahrumiyetiyle Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban’a 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin TL para cezası verilen kararın oy çokluğuyla kaldırıldığını duyurdu.

OY ÇOKLUĞUYLA KALDIRILDI

TFF’den konuya yönelik yapılan duyuruda, Adalı’ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca (PFDK) verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı bildirildi.

3 MİLYON 500 TL’LİK CEZA İPTAL EDİLDİ

Ayrıca, siyah-beyazlı kulübe verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının da değerlendirme sonucunda iptal edildiği de ifade edildi.