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1 Mayıs Olayları İle İlgili 12 Kişi Daha Gözaltına Alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösterilere karışan ve polislere saldırdığı tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı.

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gösterilere karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Fatih Saraçhane’deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “görevli memura mukavemet” ve “kamu malına zarar verme” suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösterilere karışan ve polislere saldırdığı tespit edilen 12 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı’na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182’si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 65 şüpheliden 38’i tutuklanırken, 27’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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