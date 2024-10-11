Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı yeni liste ile pek çok üründe hile yapıldığı ortaya konuldu. Bal, zeytinyağı, et ve et ürünlerinde ortaya çıkarılan hileler, lahmacunu da ön plana çıkardı. Piyasada 60 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan lahmacunlarda fiyat 250 TL’ye kadar çıkıyor. Bu farklar ise lahmacun yemek isteyenler için ciddi çekinceler yaratıyor. Uzmanlar ise en çok hilenin yapıldığı yiyeceklerden birisi olarak lahmacun tüketmek isteyenleri uyarıyor. İşte lahmacun yerken dikkat edilmesi gerekenler…

Uzmanlardan Lahmacun Uyarısı

Kıyma ile yapılması gereken lahmacun harçlarında kıymayı çoğu işletme kullanmıyor. Bol baharatlat ile kapatılan bu eksik, kıymasız lahmacun tüketilmesine yol açıyor. Uzmanlara göre lahmacunun görünümünden ve lezzetinden kaliteli lahmacun anlaşılmıyor. Günümüzde tarifine uygun bir şekilde lahmacunun maliyeti 70 TL. Lahmacun ustaları tarafından yapılan açıklamalarda lahmacunun içerisine soya sosu, sakatat gibi ürünlerin katıldığı, bir lahmacunun yüzde 10’unun doğrudan devlet vergisine tabi tutulduğu belirtildi.

Gıda Sorunlarında Ne Yapılmalı?

Uzmanlar, sadece lahmacun için değil, gıdalardaki sorunlarda Alo 174 Gıda İhbar hattının aranabileceğini duyurdu.