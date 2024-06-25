Bahçelievler’de motosikletli 2 şüphelinin sokakta tabancayla ateş etmesi paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Babil Sokağı’na motosikletle gelen iki şüpheli, tabancayla çevreye ateş edip kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, bazı bina ve park halindeki araçlar zarar gördü.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Sokakta inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelilerin ateş açmasının ardından vatandaşların sokakta yaşadığı korku cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıda zarar gören araçlar ve polis ekiplerinin incelemeleri de yer aldı.