Son dönemlerde sosyal medyada hedefteki isimlerden birisi olan Cem Gölbaşı için bugün gözaltı kararı alındı. Cem Gölbaşı ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alınırken gasp ve alıkoyma suçlamaları yöneltildi. Peki, Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Cem Gölbaşı kim?

Cem Gölbaşı Kim?

Cem Gölbaşı, Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri olarak biliniyor. Fenerbahçe’deki başkanlık ve son dönemlerdeki tribün olayları nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilen Cem Gölbaşı, sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak bugünkü gözaltı olayı sonrasında bu eleştirilerin arka planda farklı şekilde çözülmek istendiğini gösterdi.

Cem Gölbaşı Neden Gözaltına Alındı?

Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişi, bir sosyal medya hesabının yöneticisini alıkoyduğu ve gasp ettiği iddialarıyla gözaltına alındı. Kendisini eleştiren kişiyi alıkoyduktan sonra zorla perukla fotoğraflarını çektiren Cem Gölbaşı, bu videoların yayınlanması sonrasında sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayla ilgili detayları ise TV 100 muhabiri Devrim Tosunoğlu aktardı. Tosunoğlu “Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ’yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket.” dedi.

Videoların gündeme düşmesi sonrasında ise İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı ve gözaltına aldı.