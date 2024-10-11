Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş ve hile yapan işletmeleri açıkladı. 2024 başında alınan numunelerin içerisinde domuz etinin tespit edilmesi Türkiye’deki milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın telefonlarının kilitlenmesine neden olan durum sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı resmi açıklama yaparak duruma son noktayı koydu.

Telefonlar Kilitlendi

Yapılan açıklamalarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın telefonlarının kilitlendiğini ve herkesin aynı soruyu yönelttiği ifade edildi. Bilmeden domuz eti yeme ihtimali olan milyonlarca vatandaş, yönlendirdiği bu sorularla durumu merak etmeye başladı. Şu an için durum bakanlık raporları ile kanıtlanmış olsa da işletmelerin durumu kabul etmemesi ve itiraz etmesi, Türkiye’de ikilem yaşanmasına yol açtı.

Bilmeden Domuz Eti Yemek Günah mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda bilmeden domuz eti yemenin günah olmadığı belirtildi. Domuz etinin İslamiyet’te kabul görmediği biliniyor. Ancak bu durum sadece bilerek, isteyerek domuz etinin yenmesinde geçerli oluyor. Türkiye’deki iddialarda olduğu gibi dana eti olduğu belirtilen bir ürünün içerisine hile yapılarak karıştırılmış domuz etleri nedeniyle Müslümanlar için sakınca yaşanmıyor.