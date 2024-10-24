Türkiye’de son yıllarda doğum artış hızı büyük oranda düştü. Düşen doğum oranı nedeniyle hükümet yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalara başladı. Bu konuyla ilgili yeni bir yasa teklifi ise MHP’den geldi. MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’dan geldi. TBMM başkanlığına sunulan yasa teklifinde pek çok alanda destek verilmesi gündeme taşındı.

Doğum İzni Arttırılsın

Sibel Ersoy’un yasa teklifine göre ailelerin ekonomik açıdan zorlanmaması ve hamilelik sonrasındaki süreçlerin kolaylaştırılması için izinlerin arttırılması gerektiği belirtildi. Doğum sonrasındaki iznin 8 hafta yerine 24 hafta olması gerektiği belirtilirken doğum yapan kadın çalışanlara da 24 ay boyunca gelir vergisi istisnası uygulanması istendi.

Memura Kreş Ödeneği

Düzenlemede yer alan bir diğer detay ise memurlara kreş ödeneğinin verilmesi. 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan memurlara 2000 gösterge rakımı üzerinden kreş ödeneğinin verilmesi istendi. Yasa teklifi ile ilgili henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Ancak açıklamalarda düşen doğum oranlarına dikkat çekilerek düzenleme yapılması gerektiği detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Yasa düzenlemesinin gerekçeleri de detaylı bir şekilde duyuruldu. Buna göre Türkiye’deki doğum oranı düşmesindeki etkenler şöyle;