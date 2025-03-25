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Eğitim-Sen’e soruşturma açıldı!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın grev kararı almasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim Sen'e soruşturma başlattı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Eğitim-Sen’e soruşturma açıldı!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Eğitim-Sen grev kararı almış ve konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Öğrencileri yürüttükleri demokratik Türkiye, özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız! Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak, 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!” İfadelerine yer vermişti.

Eğitim-Sen’e Neden Soruşturma Açıldı?

Eğitim-Sen’in grev çağrısının ardından sendikaya yönelik soruşturma başlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” bilgisini verdi.

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