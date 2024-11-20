Çanakkale’de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İşte İptal Edilen Gökçeada ve Bozcaada Vapur Seferleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, yarın Geyikli’den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.