Türkiye genelinde aşırı hava sıcaklıkları devam ediyor. Eylül’e girilmesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar, pek çok bölgede su sıkıntılarının yaşanmasına neden oluyor. Bu konuda beklenti ise bol kar ve yağmur yağışlı bir kış döneminin geçirilmesi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir tarafından yapılan yeni değerlendirmede ise İstanbul kar yağışı için tarih verildi.

Havalar Soğuyacak

Havaların mevsim itibariyle yavaş yavaş soğumaya başlayacağını belirten uzman isim, bu yıl İstanbul’a kar yağışı beklendiğini de ifade etti. Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki mevcut hava hareketliliğine göre havalar Kasım ayı itibariyle soğuyacak.

İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

Soğuk havanın etkisine Kasım ayı itibariyle girileceğini belirten Dr. Özdemir merak edilen kar yağışı için ise 15 Aralık sonrasını işaret etti. 15 Aralık 2024 itibariyle kar yağışının yüksek kesimlerde görüleceğini ve kış boyunca da kar yağışlı bir sezonun İstanbulluları beklediğini ifade etti.