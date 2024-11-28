Türkiye’nin en çok taksi yoğunluğu bulunan ili İstanbul’da taksiler için yeni bir değişikliğe gidilecek. 2500 kayıtlı taksinin bulunduğu ilde anket sonuçlarına göre 5 renkten birisi seçilecek. Araçların yeni renk değişikliklerinde boyama yapılmayacağı da açıklandı. Buna göre araçlar folyo ile kapatılacak ve böylece taksi sahipleri için herhangi bir sorun yaşanmadan ekonomik bir çözüm bulunacak.

İşte İstanbul’da Seçilecek Taksi Renkleri

Taksi renklerinde 1 adet kırmızı ve 4 adet sarı renk seçeneklerine yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan anket kapsamında 5 renkten birinde karar kılınacak. İşte o 5 renk;