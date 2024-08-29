30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu belediyelerin gerçekleştirileceği etkinliklerle yaşanacak. Her il ve ilçede özel etkinlik programları açıklanırken en yoğun katılım İzmir, Ankara ve İstanbul’da olacak. Bu nedenle İzmir, Ankara ve İstanbul 30 Ağustos etkinlikleri şimdiden merak uyandırmayı başarmış durumda. Türkiye’nin ünlü sanatçılarını ağırlayacak büyükşehirlerde milli coşku yaşanacak.

30 Ağustos Konserleri İSTANBUL 2024 Programı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul etkinlik programında ünlü isimlerin sahne alacağı duyuruldu. Eminönü Meydanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde sahne alacak sanatçılar şöyle;

Cem Adrian

Sena Şener

Aylin Aslım

Birsen Tezer

Gökhan Kılıç

Özlem Çelik

An Epic Symphony

Night Flight Symphony Orchestra & Choir

Eminönü Meydanı’ndaki programın dışında Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda Zeynep Bastık, Çerkezköy Kentpark’ta Duman, Bayrampaşa’da Ece Seçkin, Çatalca’da Emir Can İğrek, Sancaktepe’de ise Yeni Türkü ile İlyas Yalçıntaş sahne alacak.

30 Ağustos Konserleri Ankara 2024 Programı

Ankara’da 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Tan Taşçı sahne alacak. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenecek etkinlik için Zafer Çarşısı’ndan servisler kaldırılacak. Etkinlik alanında konserin dışında pek çok özel etkinliğe de yer verilecek.

30 Ağustos Konserleri İzmir 2024 Programı

30 Ağustos’ta İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile kutlamalar başlanacak. Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00 itibariyle geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla sahne alacak bandonun ardından saat 20.00 itibariyle İlyas Yalçıntaş Konseri olacak.