Kirlilik ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Karadeniz’de Rhizostoma riski yaşanıyor. Bir tür denizanası olan Rhizostoma, son yıllarda hızla artarken son 5 yıllık süre içerisinde nüfusun pik yaptığı açıklandı. Balıkçılar ve vatandaşlar için uyarı yapılırken ekosistemdeki denge bozulmasına da dikkat çekildi.

Rhizostomada Sinop ve Samsun’a Dikkat

Yapılan analizler ve incelemelere göre en riskli iller Sinop ve Samsun oldu. Balık popülasyonunu çok ciddi şekilde etkileyen denizanaları, temas halinde çeşitli riskler yaratıyor. Üst kısımları şemsiyeyi andıran Rhizostoma türünde temas sonrasında çeşitli semptomlar görülmeye başlanıyor. Bu semptomlardan yaygın olanları şöyle;

Yanma

Uyuşukluk

Kızarıklık

Temas sonrasında çok büyük riskler olmasa da bu durumlar temas eden kişilerin uzun saatler boyunca acı yaşamasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu tür durumlara yapılması gereken ise bol su ile bölgeyi temizlemek.

En Çok Balıkçılık Etkileniyor

Rhizostomanın en çok risk yarattığı alan ise deniz ekosistemi. Balıkların besinlerini tüketen ve aynı zamanda balık yumurtaları ile beslenen Rhizostoma, istilacı bir tür olduğu için balık popülasyonu üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor. Balıkçıların ağlarının yırtılmasını, ağ gözlerinin tıkanmasına yol açan deniz anaları, önlem alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda Karadeniz’in en büyük sorunlarından birisi haline gelebilir.