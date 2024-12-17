“Dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezi” olarak ifade edilen “Katılım Emeklilik DigiZoo” basın mensuplarına tanıtımı yapıldı.”Polyvision” ile “Katılım Emeklilik” tarafından Başakşehir’deki Mall Of İstanbul’da açılan mekanın tanıtımında konuşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesinde ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Katılım Emeklilik DigiZoo Nedir?

Projenin kendilerine sunulmasının ardından çok heyecanlandıklarını ifade eden Sincek, “Biz sadece yetişkinlere değil, artık çocuklara da çok ciddi anlamda gelecekleri için hizmet vermekteyiz. Aslında 18 yaş altının BES’le buluşmasından önce anne ve babalara bu hizmeti sunuyorduk. Sonra çocuk kitleye de hitap etmeye başladık. Ne mutlu ki biz böyle bir projenin paydaşı olduk.” dedi. Sincek, bu sayede şu anda sektörde yüzde 10’luk bir pazar payına sahip olduklarını dile getirdi.

Açılan holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezinin çocuklar için keyifli bir tatil kaçamağı yeri olacağını anlatan Sincek, “Finansal okuryazarlığın ilkokul, ortaokul seviyelerine indirilmesi için birçok proje yapıldı. Biz, bu yaptığınız ortak projeyle 160 bin çocuk müşterimize ve ailelerine finansal okuryazarlık konusunda da destek oluyoruz. Buradaki iletişimle birlikte aslında markamızla bütünleşme sağladık.” diye konuştu.

Katılım Emeklilik DigiZoo Özellikleri

DigiZoo Kreatif Direktörü Aret Yıldız ise uzun süredir hazırlığını yaptıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yıldız, dünyanın en büyük holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezini bütün Türkiye’ye duyurmak istediklerine dikkati çekerek, “Burası sadece bir dijital eğlence merkezi ya da holografik eğlence merkezi değil. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Burada ‘Hayvanları doğal ortamlarından koparmadan, onları eziyet etmeden insanlarla nasıl buluşturabiliriz?’ sorusunun bir yolunu, yöntemini deniyoruz. İçeride göreceğiniz yaklaşık 12 farklı istasyonda birbirinden farklı 100 canlı türünü, bazılarını interaktif etkileşimli şekilde, bazılarını izleme metoduyla deneyimliyor ve görüyor olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Holografik hayvanat bahçesi ve dijital deneyim merkezinin 1500 metrekarelik alanında, birçok canlı türü, sanal gerçeklik deneyimleri, etkileşimli sergiler yer alıyor. Alana gelen çocuklar nostaljik oyunlarla tanışırken zaman tünelinden geçip, dinozorların dünyasına yolculuk yapabiliyor. Ziyaretçileri tarih öncesi dönemin sanatsal izlerini keşfetmelerini sağlayan alanda holografik dinozor türleri de inceleniyor. Avatar ormanında çocuklar, interaktif hologramlarla etkileşimde bulunurken yapay zeka destekli 3D animasyonlar ve holografik projeksiyonlar çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor. Mekandaki dijital akvaryumda balık boyama ve dinozor fosilleri keşfetme gibi interaktif deneyimler sunuluyor.

“Katılım Emeklilik DigiZoo”yu, gelecek yıl 160 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.