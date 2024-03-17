Kendisini Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart’ta M.Ş.A’yı telefonla arayarak adının hırsızlığa karıştığını, ziynet eşyası ve nakit paralarını evine gelecek polise teslim etmesi gerektiğini söyleyen şüphelilerin, bu yöntemle mağdurun ziynet eşyalarını alarak dolandırılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, turizm acentesine kayıtlı bir araçla adrese gelen şüphelilerden birinin, M.Ş.A’nın evine girdiğini belirlerken, kendisini polis olarak tanıtan zanlının 285 bin lira değerinde ziynet eşyalarını alarak ikametten ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, kullandıkları aracın plakası üzerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler A.A. ve M.Ç’yi 14 Mart’ta yakaladı.

Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu belirlendi.

Şüphelilerden A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ç. “dolandırıcılık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin M.Ş.A’nın evinin önüne araçla gelmeleri, birinin arabadan inip apartmana girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.