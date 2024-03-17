HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Kendisini Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin ziynet eşyalarını alarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart’ta M.Ş.A’yı telefonla arayarak adının hırsızlığa karıştığını, ziynet eşyası ve nakit paralarını evine gelecek polise teslim etmesi gerektiğini söyleyen şüphelilerin, bu yöntemle mağdurun ziynet eşyalarını alarak dolandırılmasına ilişkin çalışma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, turizm acentesine kayıtlı bir araçla adrese gelen şüphelilerden birinin, M.Ş.A’nın evine girdiğini belirlerken, kendisini polis olarak tanıtan zanlının 285 bin lira değerinde ziynet eşyalarını alarak ikametten ayrıldığını tespit etti.
Ekipler, kullandıkları aracın plakası üzerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler A.A. ve M.Ç’yi 14 Mart’ta yakaladı.
Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu belirlendi.
Şüphelilerden A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ç. “dolandırıcılık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bu arada, şüphelilerin M.Ş.A’nın evinin önüne araçla gelmeleri, birinin arabadan inip apartmana girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Dolandırıcılık

İlgili Haberler

Çanakkale’de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Lastik Bot Battı

Devlet Desteklerinden Yararlanan Besici, Hayvan Sayısını 12’ye Katladı

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

Mahzen-9 Operasyonlarında Yakalanan 23 Şüpheli Adliyede

Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Boyacılık Eğitimi Alan 40 Hükümlü Kamu Binalarını Boyuyor

Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarı İle 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı

Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu

Kocaeli’de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Kadın Öldü

Tekirdağ’da Down Sendromlu Fotoğrafçı Dördüncü Sergisini Açtı

Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası