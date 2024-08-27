1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı’nın kararı için değişikliğe gidildiği duyuruldu. Kararda berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verilmişti. Bu karar kapsamında odalar aracılığı ile bir gün tatil olarak belirlenirken bugünlerde hiçbir gerekçe ile işletmenin açılmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Şimdi ise kuaförler için yeni bir değişikliğe daha gidildiği açıklandı. Bu durum kuaförlerin hangi günler açık hangi günler kapalı olduğu konusunda kafalarda soru işareti yarattı.

Kadın Kuaförleri Pazar Günleri Açık Olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının kapalı olduğu günlerde düğün vb. Etkinlikler olduğu için mağduriyetler yaşandığı ifade edildi. bu durum karşısında gelen taleplerin değerlendirildiğinin belirtildiği resmi açıklamada, turizm sezonu ve düğün vb. hareketlilik nedeniyle hizmet alamayan vatandaşların mağdur olduğu ve bu nedenle de değişikliğe gidilmesine karar verildiği açıklandı.

Bakanlık kuaför ve güzellik salonlarının 1 gün kapalı kalma kararından muaf tutulduğunu duyurdu. Bu kapsamda kuaför ve güzellik salonu olarak hizmet veren işletmeler istedikleri gün işletmesini kapalı tutabilecek ve istediği zaman açabilecek.