Türkiye’de uzun zamandan beri merakla beklenen 2024 fındık fiyatları resmen açıklandı. Fiyatların açıklanması sırasında levant kalite gibi farklı tanımlara yer verilmesi, levant kalite fındık ne demek soru işaretlerini de gündeme getirdi. Peki levant kalite ne ifade ediyor? Levant kalite fındık ne demek? İşte merak edilenler…

Levant Kalite Fındık Ne Demek?

Levant kalite fındık, Giresun dışında üretimi yapılan fındıklar için kullanılan tanımdır. Fındıkta Giresun kalite fındık farklı olurken Giresun fındığı için ayrı, diğer bölgelerdeki fındık için ayrı fiyatlandırma yapılmaktadır. Bu nedenle de fındık kalite çeşitleri arasında levant kalite ve Giresun kalite olarak iki farklı tür üzerinden işlem yapılır.

Levant Kalite ile Giresun Kalite Arasındaki Fark Ne?

Üretim yerlerinin dışında levant kalite fındık ile Giresun kalite fındık arasında bazı farklar vardır. Bu farklar, fındığın kullanım alanına göre farklı tercihlerin yapılmasını gerektirir. Öyle ki levant fındıklar Akçakoca, Ordu, Trabzon ve Samsung gibi bölgelerde yetiştirilir. levant kalite fındık ile Giresun kalite fındık arasında farklar temel olarak şöyledir;