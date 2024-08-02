Türkiye’de uzun zamandan beri merak edilen TMO fındık alım fiyatları için resmi açıklama geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklama ile 2024-2025 yıllarında geçerli olmak üzere fındık alım fiyatları resmiyet kazandı. Beklentilerin altında kalan rakamlara çiftçilerin nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.

İşte TMO Fındık Alım Fiyatı 2024 Ücretleri

Fındık alım fiyatları kalite kalite olarak belirlendi. Buna göre 2024 TMO fındık alım fiyatları şöyle;

Levant kalite fındık fiyatı 133 TL

Giresun kalite fındık fiyatı 135 TL

TMO’dan Fındık Fiyatları Açıklaması

TMO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır. 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre; Levant kalite için 130 TL/Kg Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.”

Bakanlık fındık üreticileri için verilen destek, mazot ve gübre desteklerine dikkat çekerek bu fiyatların dahil edilmesiyle fındık kilogram fiyatlarında +3 TL’lik bir ek destek sağlanmış olduğunu belirtti. Fındık fiyatlarında bir istisnaya da yer verildi. Buna göre 50 randımanın üzerindeki her randıman için +1 olmak üzere yüksek randımanlık fındıklara 1,30 TL/KG ek ücret ödenecek.

TMO Fındık Randevuları Ne Zaman Alınacak?

TMO fındık alım fiyatlarının açıklanmasının ardından fındık satışı yapmak isteyen üreticilerin randevu alması gerekiyor. TMO fındık randevuları için 12 Ağustos sonrasında işlem yapılabileceği ifade edildi.

TMO Fındık Alımı Ne Zaman Başlayacak?

Kabuklu fındık alımları 19 Ağustos itibariyle başlanacak. 12 Ağustos tarihi itibariyle alınacak randevular ile satışlar gerçekleştirilebilecek. Randevusuz alım yapılmayacak.