Diyarbakır’da kaybolan ve 11 günden beri kendisinden haber alınamayan Narin Güran için tüm Türkiye umutlu haberi bekliyor. Civarda yapılan aramalarda sadece terliklerine ulaşılabilen Narin Güran için pek çok farklı iddia gündeme geldi. Ekiplerin her bire detayı değerlendirdiği kayıp olayında süreç şu anda aile üyeleri üzerinden yürütülüyor.

Narin Güran’ın Amcası Gözaltına Alındı

Aile üyelerini çapraz sorguya alınmasının ardından bir gözaltı kararı daha alındı. Tavşantepe Mahalle Muhtarı olan Narin Güran’ın amcası S.G. bugün gözaltına alındı. İfadesi alınan amcanın ardından ise Narin Güran’ın annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Aile üyelerinin gözaltına alınmasıyla birlikte farklı spekülasyonlar da konuşulmaya başlandı. Ancak yayın yasağı getirilmesi nedeniyle olaylar ilgili bilgilendirme yapılmıyor.

Narin Güran’ın Annesi Neden Gözaltına Alındı?

Narin Güran’ın annesinin ifadesinin alınması için gözaltına alındığı açıklandı. Sadece kısa bilgilendirmelerin yapıldığı Narin Güran olayında şu anda aile üyelerinin vereceği ifadelere göre süreç ilerletilecek.

Kayıp olayının ardından 1 saat boyunca telefonu kapalı olduğu anlaşılan amca S.G. için DNA örnekleri üzerinden de karşılaştırma yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Narin Güran’ın annesi, babası ve amcasından alınacak örnekler üzerinden araştırma yapılacak.