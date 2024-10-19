Vural Çelik ile ilgili ilk gelişmeler vefatından 2 gün önce Birol Güven tarafından duyurulmuştu. Oyuncunun menajeri olan Birol Güven, Vural Çelik’in yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını söylemişti. Ancak bu haberin ardından 2 gün sonra Vural Çelik’ten üzen haber geldi. Vural Çelik’in hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Vural Çelik Neden Öldü?

Vural Çelik’in ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Birol Güven tarafından yapılan açıklamalarda oyuncunun kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği belirtildi. Birol Güven “Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor.” diyerek ilk bilgileri paylaşan Birol Güven, üzücü haberi böylece sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamalara göre Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat etmeye başladı. Evinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında yaşamını yitiren Vural Çelik’in kalp krizi nedeniyle yaşama veda ettiği öğrenildi

Vural Çelik Kimdir?

Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde Ankara’da doğan ve Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasında tanınan bir isimdir. Ordu kökenli olan Çelik, ortaokul ve lise döneminde arkadaş çevresinin takdirini kazanan başarılı bir taklit yeteneği ile dikkat çekti. Bu yeteneği sayesinde 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu’na başvurdu ve oyunculuk kariyerine adım attı.

Levent Kırca Tiyatrosu’nun ardından Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda yer aldı ve burada sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen’in asistanı olarak çalıştı. Bu deneyim ona Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan gibi önemli isimlerle tanışma fırsatı sundu. Yılmaz Erdoğan’ın BKM oyuncu kadrosuna katılan Çelik, daha sonra Ata Demirer’in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini başarıyla canlandırdı.