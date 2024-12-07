Türkiye’de MasterChef programı ile tüm Türkiye’de tanınan ve sevilen isimlerden birisi olan Somer Sivrioğlu için dava süreci devam ediyor. Hapis cezası alan ünlü şefin hapse girip girmeyeceği merak edilirken dava yakından takip ediliyor. Peki, olay ne? Somer Sivrioğlu neden hapis cezası aldı?

Somer Sivrioğlu Neden Hapis Cezası Aldı?

21 Mayıs 2022 yılında Somer Sivrioğlu’nun restoranın önündeki istinat duvarı çökmüş ve 1 kişi hayatın kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Somer Sivrioğlu için yargı kararın verdi. Somer Sivrioğlu’yla birlikte Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemil’in yargılandığı davada hakim “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılama yaptı. Sanıkların bilinçli taksir ile olayı gerçekleştirdiğine hükmeden hakim bu 3 isim için hapis cezası verdi. Sanıklar arasında yer alan Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula ise beraat etti. Peki, Somer Sivrioğlu hapse girecek mi? Hapis cezası kaç yıl?

Somer Sivrioğlu Hapse Girecek mi?

Somer Sivrioğlu için verilen kararda 6 yıl 8’er ay olarak açıklanan ceza, 5 yıl 6 ay 20’şer güne indirildi. Mahkeme tarafından kesinleşen bu karar kapsamında Somer Sivrioğlu için 5 yıl 6 ay 20 günlük hapis cezası da netleştirildi. Bu karar sonrasında merak edilen durum ise Somer Sivrioğlu’nun hapse girip girmeyeceği. Karara itiraz edilip edilmeyeceği, bir üst mahkemeye sürecin taşınıp taşınmayacak bilinmiyor. Somer Şef’in hapse girip girmeyeceği yönünde açıklama yapılmadı.